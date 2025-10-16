15日、ワシントンで記者会見するベセント米財務長官（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ベセント米財務長官は15日、中国によるレアアース（希土類）の輸出規制を巡り、友好国と連携して対抗する考えを示した。日本とも協調する意向とみられる。ベセント氏は「中国対世界の戦いだ。われわれの友好国が協力し合わなければならないという明確なサインだ」と強調した。ワシントンでの記者会見で語った。各国の閣僚らが国際通貨基