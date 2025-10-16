名古屋市は2025年8月に住民基本台帳ネットワークシステムに障害があり、245人分のマイナンバーカードが失効したと発表しました。名古屋市によりますと、8月12日に住民基本台帳ネットワークシステムに障害が発生し、市のシステムと国などのシステムとの間のデータ連携が一時できなくなりました。この影響で、障害発生日に名古屋市内において区をまたぐ転入手続きをした人のうち245人のデӦ