今日16日の最高気温は、全国的に前日と同じか低くなるでしょう。九州をはじめ西日本は所々で真夏日の予想です。関東など東日本は平年並みか低めとなるでしょう。東北は前日より大幅に低く、季節が急に前進しそうです。昼間の気温前日と同じか低い特に東北は気温差大今日16日(木)は、低気圧や前線の通過に伴い、雨雲や雷雲が発達しやすくなります。九州から東北にかけて、落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要です。北海道は夜