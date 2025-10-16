◇プロ野球セ・リーグ CS ファイナルステージ第1戦 阪神2-0DeNA(15日、甲子園球場)クライマックスシリーズ・ファイナルステージの初戦を勝利した阪神の藤川球児監督が選手をたたえました。阪神は両チーム無得点の6回、近本光司選手が内野安打と盗塁でチャンスを作り、森下翔太選手のタイムリーで先制しました。藤川監督は「チーム全員の力でファンの方も含めてすごくタイガースらしいゲームになったと思います」と振り返りました。