【お出かけには雨具を】きょう（木）は広く雨が降り、北陸や東北を中心に大雨になるおそれがあります。本降りの雨のところが多く、特に北陸は傘が役に立たなくなるような非常に激しい降り方となるおそれがあります。また、東北は風も強まり、次第に横殴りの雨になるところがあるでしょう。北海道も夜を中心に雨雲がかかりやすくなりそうです。一方で、九州南部と沖縄は夏空が広がるでしょう。【24時間予想降水量（〜あす朝・多いと