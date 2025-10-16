指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループが詐欺被害防止を呼びかけました。警視庁神田警察署の一日署長に就任したアイドルグループ「≠ME」は、15日に都内で開かれた防犯イベントに参加。「外国人をかたりマッチングアプリなどで恋愛感情や親近感を抱かせます」とロマンス詐欺などへの注意を呼びかけました。