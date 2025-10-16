阪神は15日、｢2025 JERA クライマックスシリーズ セ ファイナルステージ」第1戦を2−0で勝利し、白星発進となった。同日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、先制点を呼び込むきっかけとなった近本光司の三盗について、大矢明彦氏が言及した。0−0のまま迎えた6回一死二塁の場面。二塁走者の近本が3番・森下翔太の初球で三盗を決めた。このプレーについて大矢氏は「まだ東が足を上げる前からスタートを切っていた