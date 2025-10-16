1300年以上の歴史がある岐阜市の長良川鵜飼が15日夜、閉幕しました。15日夜の「鵜飼じまい」には、692人の乗客が観覧船に乗り込み、鵜匠が手縄で鵜を操る伝統の技を楽しみました。6隻の舟がアユを追い込む総がらみが終わると、花火が打ち上げられました。乗客：「すごく幻想的でとてもきれいでした。夢のような時間」「とても素晴らしかった。いい経験になった」外国からの観光客は今シーズンも好調で、2025年の観覧