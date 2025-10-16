【ニューヨーク＝小林泰裕】１５日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比１７・１５ドル安の４万６２５３・３１ドルだった。値下がりは３営業日ぶり。米中対立の先行きなどを巡って売り買いが交錯し、小幅な値動きにとどまった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のミラン理事が１５日、米中対立の激化に懸念を示したと報じられた。米国景気に悪影響が広がるとの警戒感が強まり、ＩＴ大手セールスフォ