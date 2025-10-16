「まだ総理だからね」10月14日、総理官邸を表敬訪問したのは、ティーン向けファッション誌「nicola（ニコラ）」の専属モデルで、アイドルユニット「リコリリ」のふたり。メンバーの崎浜梨瑚さんと中瀬梨里さんはいずれも中学3年生だという。【写真を見る】満面の笑顔で中学3年生アイドルとの記念撮影に応じる石破総理。熱烈なキャンディーズファンとしても有名だ。ふたりが冒頭のあいさつのなかで、「本日はお忙しいなかお時間