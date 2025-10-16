新番組「X秒後の新世界」10月7日に始まった日本テレビの新番組「X秒後の新世界」で、霜降り明星のせいやがゴールデン・プライム帯のレギュラー番組で初めてMCを務めることになった。これは若手芸人としては異例の抜擢である。この時間帯の番組の司会を任されるのは、たいてい中堅からベテランの芸人ばかりであり、若手がそのポジションに立つことはめったにない。なぜゴールデン・プライム帯のMCは40代以上の芸人ばかりになって