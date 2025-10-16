経営するガールズバーで未成年者も働かせていました。東京・歌舞伎町のガールズバーの経営者、平裕一郎容疑者（29）は10月13日、許可を得ずに女性従業員に接待行為をさせた疑いで現行犯逮捕されました。この店で働いていた16歳の少女は、平容疑者から「客の前では未成年と言わないように」と口止めされていたということです。