困難を抱えた妊婦たちに支援の手を差し伸べる「妊娠SOS」。子ども家庭庁の発表によれば、虐待で死亡した子どもの約7割が0歳児であり、その背景には予期せぬ妊娠による孤立があります。予期せぬ妊娠、経済的困窮、精神的な不安定さ、それらを複合的に抱えた女性たちに、どのような支援が可能なのでしょうか。民間支援の最前線で女性たちに寄り添う助産師と、支援体制の拡充に取り組む日本財団の担当者に、現状と課題について伺いま