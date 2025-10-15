ブルーベル・ジャパンが、「メルセデス・ベンツ（Mercedes-Benz）」のフレグランスを取り扱う。オードトワレ、オードパルファムなど4種を揃え、同社のオンラインフレグランスセレクトショップ「ラトリエ デ パルファム」で10月22日から販売する。 【画像をもっと見る】 4種は、「メルセデス・ベンツ フォーメン オードトワレ」（120mL 1万5950円）、「メルセデス・ベンツ マン オードトワレ」（30mL 7480円、50mL 1万1770円、1