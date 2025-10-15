グローバルファッションメディア「ロフィシェル（L'OFFICIEL）」が、コーヒーショップ「ロフィシェル コーヒー（L’OFFICIEL COFFEE）」の3階に、バー形態の「ロフィシェル バー（L’OFFICIEL BAR）」をオープンする。営業開始日は10月17日。 【画像をもっと見る】 ロフィシェル コーヒーは、今年4月に媒体初のコーヒーショップとしてオープン。3階からなる店舗の空間デザインは建築家の芦沢啓治が担当し、ロフィシェルの雑誌