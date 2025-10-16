上川町の黒岳でタイ国籍の女性が遭難し道警ヘリに救助される瞬間の映像が公開されました。登山道には雪が積もるなか、足首を骨折した女性はスニーカーを履いていたということです。これは今月１１日、道警のヘリが、遭難者の救助に向かう映像です。助けを求めていたのは、タイ国籍の４２歳の女性です。女性は富良野市から黒岳に入りましたが、下山中に転倒しました。足を痛めて動けなくなったところを通りかかった別の