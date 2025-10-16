【MLB】ブルワーズ1ー5ドジャース（10月14日・日本時間10月15日／ミルウォーキー）【映像】山本由伸、意表を突く”4球”→打者が混乱10月14日（日本時間10月15日）に行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ2回戦、ミルウォーキー・ブルワーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・山本由伸が、“スプリット4連投”で相手主砲から三振を奪った場面が話題となっている。2-1、ドジャース1点のリードで迎えた4回裏・ブルワー