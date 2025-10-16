闇バイトの誘い文句は「高校生歓迎」でした。神奈川県の17歳の男子高校生は、仲間とともに80代の女性にうその電話をかけ、キャッシュカードなどをだまし取り、現金66万円を引き出すなどした疑いで逮捕されました。男子高校生は「高校生歓迎」「給料手渡し」などのSNSの投稿をみて闇バイトに応募していて、警視庁の調べに対し「ワンチャン大丈夫だと思いやってしまいました」と供述しています。