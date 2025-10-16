15日、東京の最高気温は20.3℃とこの秋最も低くなりました。今週後半の予想最高気温を見ると、17日は26℃、18日は25℃となっています。しかし、来週は21日が18℃、22日は19℃で、20℃を下回る日も出てくるということで、“夏じまい”のチャンスとなっています。そこで、夏に活躍した3つのアイテムの夏じまいを紹介します。■エアコン掃除、3つの手順注意点もこの夏に大活躍したエアコンは、暖房に向けた準備をする必要があります