フジテレビ系バラエティ特番『あの金どこいった? 〜逆転人生にかける有名人〜』が、きょう16日(19:00〜)に放送される。(左から)大久保佳代子、ホラン千秋、草なぎ剛、ビビる大木草なぎ剛とホラン千秋医が初タッグでMCを務める同番組は、かつて大金を手にした栄光の時代から一転、転落を経験した有名人たちに直撃取材するもの。かつて絶頂期には年商十数億円を誇った大阪の高級料亭「船場吉兆」だが、2007年、食品偽装問題が発覚。