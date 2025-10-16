三谷幸喜が脚本を手がけ、菅田将暉が主演を務めるドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第3話が15日に放送され、用心棒のトニー（市原隼人）が“覚醒”すると、ネット上には「最高！」「色気がやばい」「痺れるー」といった声が相次いだ。【写真】芝居の稽古をスタートさせる久部（菅田将暉）と蓬莱（神木隆之介）本作は、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルス