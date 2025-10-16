〈「当時は高校生でもブランド品を持っているのが当たり前」綿矢りさが見つめた90年代の飢餓感と就職氷河期世代の焦燥。綿矢りさ×一穂ミチ対談【前編】〉から続く長い年月にわたる、ふたりの女性の激しくも純粋な愛のかたち――。【写真】この記事の写真を見る（7枚）ともに女性同士の関係性を描いた大作長編を発表した、綿矢りささんと一穂ミチさん。各々の作品のことから創作の話まで、初めての対談をお送りします。（全3