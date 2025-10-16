石破首相の後任の首相指名選挙などをめぐって、15日は各党の党首会談が相次ぎました。16日は、自民と維新が連立政権も視野に政策協議を本格化させます。一方、国民民主党の玉木代表は、連立も視野に入れた政策協議を始める自民と維新をけん制しています。国民民主党・玉木代表：維新が加わるなら我々が（自民との）連立に加わる必要もなくなったと思う。15日夜に動画配信を行った玉木代表は、野党3党の党首会談後に自民との連立に