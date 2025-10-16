都営大江戸線の延伸計画が前進です。東京都は都営地下鉄大江戸線の光が丘駅から北西に4km延伸する計画について、採算性が見込めると発表しました。総事業費は約1600億円が見込まれていますが、大江戸線が延伸されれば利用者は1日6万人増え、開業から40年以内に黒字化すると試算されたということです。開業は2040年頃になる見通しです。