日本銀行は9月の金融政策決定会合で保有するETF・REITの売却方針を決定した。写真は記者会見した植田和男総裁（写真：日刊工業新聞/共同通信イメージズ）日本銀行は、9月の金融政策決定会合で、保有する上場投資信託（ETF）と不動産投資信託（REIT）の売却開始を決定した。異次元緩和によるETF・REITの大量購入で膨れ上がった保有資産の売却で、金融政策の正常化にまた一歩前進するが、現在の方針だと単純計算で100年以上の月日を