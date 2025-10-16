グーグル（Google）は、Google Chatで共有されたファイルの概要を会話内で確認できる機能が、モバイル版でも利用可能になったと発表した。 ファイルプレビューの「要約」をタップすると、Geminiが生成したファイルの要約がチャット上に表示される。 ファイルの概要にアクセスするには、スマート機能とパーソナライズ機能をオンにする必要がある。