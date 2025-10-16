ブラジルを破る決勝点を挙げた上田。表情には自信がみなぎる(C)Getty Images2006年ドイツW杯は1−4で敗れ、2012年のポーランドで行われた親善試合も0−4で敗れた。2013年のコンフェデレーションズカップは1−3で敗れ、2014年にシンガポールで行った親善試合も0−4で大敗。2017年のフランスでの親善試合も1−3で敗れ、2022年に日本で行った親善試合も0−1で惜敗した。【動画】伊東純也のCKから上田綺世が渾身ヘッド！ブラジル相手