気象庁気象庁は16日、西日本と東日本で大気の状態が非常に不安定になるとして、同日夜にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意するよう呼びかけた。発達した積乱雲が近づく兆しがある場合には建物内に移動するなど、安全確保が必要だ。気象庁によると、華中から西日本を通って東海道沖に延びる前線上に低気圧があり、東北東へ進んでいる。前線や低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、西