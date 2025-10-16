FANTASTICSの八木勇征さん（28）が、飲料メーカーの新CMに出演。撮影後のインタビューで母・祖母との心温まるエピソードを明かしました。八木さんにとって冬はどんな季節か質問されると、「子どもの頃は、クリスマス、サンタさんがくる、プレゼントをもらえるというところで、その日が一番思い出に残ってはいたんですが。でもFANTASTICSっていうグループに入ってからは、クリスマスライブもやったりしたことがあるので、クリスマス