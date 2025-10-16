◆ 高木氏「レイエスしか頼りがいないという感じがした、難しい」日本ハムは15日、ソフトバンクとの「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」ファイナルステージ第1戦で、延長10回・2x−1とサヨナラ負けを喫した。10回表、先頭打者・レイエスが安打で出塁し無死一塁としたが、続く郡司裕也が空振り三振、矢澤宏太が右飛に倒れる。清宮幸太郎が四球を選び二死一・二塁とするも、水谷瞬が右邪飛に打ち取られた。勝ち越しの好