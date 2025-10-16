発達障害がある夫、夫の特性に悩む妻、それぞれの立場から夫婦生活を語る対談の第4回をお届けする。家庭内で経験してきたことは各々異なるが、以外にも2人が見出した「生きづらさ」の正体は、ほぼ一致していた。夫婦生活を息苦しくしていた、その「生きづらさ」とは一体なんだったのか。【全6回の第4回】前編記事『男もつらいんだよ…「発達障害」の夫が、定型発達の妻の「生態」を20年観察して編み出した“生存戦略”』より続く『