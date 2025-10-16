役職定年、定年退職、そして再雇用……。長年、勤め上げた会社を離れる時期に直面するのは、経済的不安だけではない。元ビルボードジャパンCEOで、著書に『再雇用でいいですか？実はあなたも定年後十分稼げる』がある北口正人氏が、定年前後のビジネスパーソンに「やっておけばよかったこと」「どんなことで後悔しているのか」を聞いた。定年前後の人たちが後悔していることは？定年前後の友人たち10数人にいまの自身の進路につ