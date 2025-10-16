プロ野球・巨人の長野久義選手が14日、都内で引退会見を行いました。会見場に入ってきた長野選手が手にしていたのは、自身の写真が入ったティッシュボックスでした。これは2018年の4月から開催された「プレーヤーズ・デー」限定で配布されたもの。長野選手の他にも阿部慎之助監督や坂本勇人選手の顔入りボックスがあります。椅子に座る前に、神妙な顔つきでこのティッシュボックスを報道陣に掲げてみせた長野選手。これには報道陣