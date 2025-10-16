野村が均衡を破る先制ソロを放った。先頭打者の七回、2番手田中の高めの直球を左中間テラス席に運んだ。「モイネロが踏ん張っている中、何とか先に得点をという思いだった。何とか食らいついていこうとした結果、最高の形につながった」。CSではルーキーイヤーの2022年以来、通算2本目となった一発に納得の表情だった。