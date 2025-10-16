大分県日田市民が集う生涯学習講座「咸宜大学」で活動する合唱クラブの発表会が11月15日午後0時半から、日田市三本松のパトリア日田小ホールで開かれる。2年に1度の発表会で、今回は吟詠クラブと合同で催す。合唱クラブは、ピアニスト古賀美代子さんの指導で毎週金曜日に市内で練習しており、当日は古賀さんの指揮で会員たちが「エーデルワイス」や「長崎の鐘」など16曲を披露する。入場無料。会員も募集中。市社会教育課＝0