第79回国民スポーツ大会のグラウンド・ゴルフ競技（9月13、14日、滋賀県甲賀市）で、大分県チームが団体で7位入賞を果たした。チームの12人のうち、8人が日田市の選手で、女子個人でも河津ヒロ子さん（79）が6位入賞に輝いた。日田市からの参加は4大会連続7回目となる。今月6日に市役所を訪れ、椋野美智子市長に成績を報告。選手を代表し、宮崎保敏さん（75）が「出発前は『意外性のあるチーム』と言いましたが、最高のチーム