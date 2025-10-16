長年にわたって日田祇園祭の発展に尽力し、13日に103歳で亡くなった日田祇園山鉾（やまぼこ）振興会名誉会長、後藤稔夫さんの告別式が15日、大分県日田市の玉川斎場であった。前日の通夜と合わせ500人以上が参列、故人をしのんだ。後藤さんは日田祇園山鉾振興会の会長を29年間務め、地域では保護司や市社会教育委員、少年補導員などの活動にも尽力した。教育振興に功績があったとして、1990年に市政功労者表彰を受けた。式で