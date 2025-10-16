業務用専門食品商社の岩田産業（福岡市）は、大分支店（大分市下郡）の事務所と倉庫を、東九州自動車道大分インターチェンジ（IC）そばに造成中の「大分IC物流団地」（同市金谷迫）へ移転増設すると発表した。投資総額は約10億円で2年後の開業を目指す。支店は大分市や県南部の配送を担っており、ICそばに拠点を置くことで利便性を高める。同社は九州全域で事業を展開し、県内では別府市と中津市に支店がある。移転に伴い、敷