晩秋も、食と音楽と運動を楽しもう−。人気アーティストのライブやグルメが楽しめるイベント「SASEBOJAMFESTIVAL2025」（実行委主催）が、11月22、23日に長崎県佐世保市宮地町の中央公園をメイン会場に開かれる。両日とも午前10時〜午後8時。佐世保市制施行120周年記念として22年に始まり、毎年開催している。今年は米国の食とスポーツにスポットを当て、メイン会場周辺にハンバーガーのキッチンカーなど約40店を展開。