長崎県平戸市鏡川町の松浦史料博物館が開館70周年を迎え、記念式典が行われた。同館は松浦家第39代の陞（すすむ）氏から寄贈された建物を改装し、1955年に活用が始まった。約60人が節目を祝い、第41代の松浦章理事長（84）が「将来を見据えるには歴史を学ぶことが大切で、その一翼を担い続けたい」とあいさつした。式典は4日、雨の影響で平戸オランダ商館内（同市大久保町）で実施された。松浦史料博物館は、平戸出身で法制