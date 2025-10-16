長崎県壱岐市勝本町の勝本港で14日、聖母宮（しょうもぐう）の神事、舟競漕（きょうそう）「フナグロ」があった。締め込み姿の男衆が紅白の2隻に分かれて乗り込み、約200メートル先の対岸に向かって櫓（ろ）をこいだ。どちらが先に到着するかで、豊漁か豊作かを占った。フナグロは、神功（じんぐう）皇后が三韓出兵から帰還した際、地元民が船で競い合って出迎えたことに由来するとされ、国選択無形民俗文化財に指定されている