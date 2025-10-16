第105回全国高校ラグビー長崎県大会（県ラグビー協会など主催）が25日、大村市の県営放虎原ラグビー場で開幕する。複数校で編成する合同3チームを含む19校12チームが出場し、全国大会を目指して熱戦を繰り広げる。シード校は、今年の県高校総合体育大会で優勝した長崎北陽台など4チーム。準決勝までは県営放虎原ラグビー場で行われ、決勝は11月16日に長崎市のベネックス総合運動公園かきどまり陸上競技場を予定している。優