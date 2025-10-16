交流サイト（SNS）や偽電話による詐欺被害が深刻化する中、佐賀県警鳥栖署は14日、鳥栖市と連携して防犯を呼びかける啓発活動を同市本鳥栖町の商業施設「フレスポ鳥栖」で実施した。署によると、今年1〜9月に県内で発生した偽電話詐欺の認知件数は201件（前年同期比104件増）、被害額は約10億8300万円（同約8億8900万円増）。SNS型投資・ロマンス詐欺は125件（同33件増）で約7億2900万円（同約1億4100万円増）に上る。この日