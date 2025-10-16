野生イノシシの豚熱（CSF）について、佐賀県は14日、基山町で初めて確認されたと発表した。県によると6日、同町小倉で、地元住民が死んでいる野生イノシシ1頭を発見。10日に陽性が確認された。県内のCSFは、昨年6月に唐津市で初めて確認され、今回で114例目となった。（田中早紀）