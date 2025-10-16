JR佐賀駅近くにある「アパホテル＜佐賀駅南口＞」。看板の横には、佐賀発のご当地アイス「ブラックモンブラン」のロゴがある。1階のレストラン「グリルタケシタ」に入ると、製造する竹下製菓（小城市）のアイス6種類が食べ放題。県内外の家族連れに人気のスポットとなっていた。店内に入ると、どーんと巨大なブラックモンブランのパネルがあった。冷凍庫には、濃厚な練乳が特徴の「ミルクック」やバナナとチョコの味が楽しめる