大阪市の人工島・夢洲（ゆめしま）で開かれていた大阪・関西万博が閉幕した。テーマの「いのち輝く未来社会のデザイン」は来場者の心に響いたか。「多様でありながら、ひとつ」のメッセージを国際社会に届けられたか。開催の成否はこれから問われることになる。国内では20年ぶりの大規模国際博覧会で、158カ国・地域や国内企業が参加した。184日の会期中、大きな事故がなかったのは何よりだ。盛り上がりを欠いた開幕前がう