長崎市伊良林2丁目の若宮稲荷神社では15日、五穀豊穣（ごこくほうじょう）や商売繁盛を願う伝統芸能「竹ン芸」（国選択無形民俗文化財）があった。高さ約10メートルの青竹の上で繰り広げられる雄雌の「白ギツネ」による曲芸に、観客たちは歓声を上げた。竹ン芸は1800年代初頭に「長崎くんち」の演（だ）し物となったのが起源となり、同神社での奉納が定着。今年は白装束に身を包んだ41歳までの演者がキツネの面を付け、はやし