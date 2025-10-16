北海道・中標津警察署は2025年10月15日、窃盗の疑いで、中標津町の訪問介護員の女（37）を逮捕したと発表しました。女は2025年3月7日午後2時ごろから午後3時15分ごろまでの間、別海町の90代男性が住む自宅で、男性のキャッシュカード1枚を盗んだ疑いが持たれています。また、同日午後3時50分ごろ、別海町のコンビニエンスストアのATMで男性のキャッシュカードを使って、現金13万8000円を盗んだ疑いも持たれています。