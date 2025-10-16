埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで、入所者の女性2人が血を流して倒れているのが見つかり、死亡しました。元職員の22歳の男が逮捕され、「刃物で刺して殺したことは間違いない」と供述しているということです。■カーテン開けたらガラス越しに…「ただ事じゃない」15日午前6時ごろに撮影された映像に映っていたのは、現場となった老人ホーム。4階の1室の明かりがついていることが確認できます。その前の通りには救急車や消防車、パトカ