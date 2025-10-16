広島の新井貴浩監督（４８）が１５日、みやざきフェニックス・リーグに参戦中の若手選手を視察するため、開催地の宮崎県日南市に向かった。監督就任３年目にして、同リーグを現地視察するのは初めて。今秋と来春のキャンプメンバー絞り込みの判断材料にする他、映像では分からない選手の姿勢や表情にまで目を注ぐ。息をつく暇もなく、新井監督はマツダスタジアムを後にした。この日の午前中は同球場で行われていた１軍の秋季練